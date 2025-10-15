Газета
Игры не за горами

На Алтае может открыться казино
Лилия Бирюкова , редактор

В Республике Алтай может появиться казино. Инициатива сочетается с наличием там фешенебельного курорта «Манжерок», амбициозными планами по строительству жилых комплексов бизнес-класса, проектом «Алтайские луга» с таунхаусами и опцией доверительного управления для инвесторов и проч.

Аргумент, что казино спровоцирует волну лудомании среди местных жителей, неубедителен. Граждане с невысокими доходами и склонностью к азартным играм все больше реализуют свою страсть в онлайн-среде. А вот чем развлечь себя людям, приехавшим дорого покататься на лыжах или в спа-отели? Вечером их ждут рестораны, бары, в перспективе еще один из элементов досуга в виде казино.

