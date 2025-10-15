Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

От глобализации к регионализации

Как обеспечить энергетическую безопасность в эпоху турбулентности
Александр Новак , заместитель председателя правительства

Ключевые тренды мировой энергетики и перспективы развития российского ТЭКа станут основными темами форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН), который состоится в Москве уже в восьмой раз. Участие в РЭН подтвердили 5000 представителей из 85 стран – главы правительств и министры, руководители ведущих отраслевых компаний, эксперты и аналитики. Форум пройдет под девизом «Создавая энергетику будущего вместе», что отражает стремление мирового ТЭКа к поиску баланса.

Вы видите 5% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её