От глобализации к регионализации

Ключевые тренды мировой энергетики и перспективы развития российского ТЭКа станут основными темами форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН), который состоится в Москве уже в восьмой раз. Участие в РЭН подтвердили 5000 представителей из 85 стран – главы правительств и министры, руководители ведущих отраслевых компаний, эксперты и аналитики. Форум пройдет под девизом «Создавая энергетику будущего вместе», что отражает стремление мирового ТЭКа к поиску баланса.