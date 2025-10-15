Газета
Русский цифровой след

Как российские основатели строят финтех-бизнес за рубежом
Юлия Хандошко , СЕО европейского брокера Mind Money (бывшая «Церих»)

За последние 10 лет российский финтех пережил уникальный прогресс, который до сих пор отзывается эхом из-за рубежа. В первую очередь такому эффекту способствовал технологический скачок: появились смартфоны, быстрый интернет и новые способы обмена данными. Не менее важную роль сыграли регуляторы.

Еще одним толчком к развитию стали внешние санкции, которые начали вводить с 2014 г., не оставляя российским бизнесам иного выбора, кроме как развивать собственные финансовые технологии. Парадоксально, но именно ограничения помогли создать сильнейшие команды и продукты в российском финтехе. В результате к 2020-м гг. уровень развития цифровых финансов в России оказался несопоставимо выше, чем вообще можно было ожидать от страны, если судить исключительно по ее макропоказателям того времени.

