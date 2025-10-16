Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Посторонним въезд затруднен

Нужно ли быть трампистом, чтобы получить и сохранить американскую визу
Роман Романов , обозреватель отдела «Международный опыт»

Хотя после убийства консервативного активиста и политического союзника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка прошло больше месяца, эта трагедия остается не только поводом для бурных общественных дискуссий, но и инструментом реализации внутриполитических интересов действующей администрации. На этот раз в иммиграционной сфере.

В ночь на 15 октября госдеп США опубликовал на своей официальной странице в Х (экс-Twitter) пост, содержащий несколько примеров лиц, которые «радовались ужасающему убийству (консервативного активиста и общественного деятеля. – «Ведомости») Чарли Кирка». В ведомстве привели публикации шести человек (граждан Аргентины, Бразилии, Германии, Мексики, Парагвая и ЮАР). По данным американских СМИ, их уже лишили американской визы. В посте госдепа указана только угроза высылки. И хотя пока не ясно, аннулированы уже их визы или нет, помимо типичных для США споров о политической и идеологической предвзятости или отсутствии таковой, в связи с этими решениями разразился и другой – правовой.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте