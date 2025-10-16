Посторонним въезд затруднен

В ночь на 15 октября госдеп США опубликовал на своей официальной странице в Х (экс-Twitter) пост, содержащий несколько примеров лиц, которые «радовались ужасающему убийству (консервативного активиста и общественного деятеля. – «Ведомости») Чарли Кирка». В ведомстве привели публикации шести человек (граждан Аргентины, Бразилии, Германии, Мексики, Парагвая и ЮАР). По данным американских СМИ, их уже лишили американской визы. В посте госдепа указана только угроза высылки. И хотя пока не ясно, аннулированы уже их визы или нет, помимо типичных для США споров о политической и идеологической предвзятости или отсутствии таковой, в связи с этими решениями разразился и другой – правовой.