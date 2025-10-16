Кардиограмма ответственного предпринимательства

Кардиограмма ответственного предпринимательстваКак ЭКГ-рейтинг помогает взаимодействию бизнеса и государства
ЭКГ – Экология, Кадры, Государство – национальная система оценки деловой репутации и социальной ответственности бизнеса, ориентированная на баланс экономических, социальных и управленческих приоритетов. Национальный рейтинг, который охватывает более 7 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, позволяет оценивать зрелость компаний не только по их финансовым результатам, но и по их роли в развитии общества. Ключевой вызов для бизнеса – не просто следовать государственным требованиям, а выстраивать ответственные коммуникации, конвертируя формальные принципы в реальные практики, формирующие доверие между предпринимателями, обществом и властью.
Конец сентября стал периодом активного продвижения идей со стороны правительства: развитие механизмов соцподдержки, обновление трудового законодательства, меры по повышению эффективности кадровых программ, расширение участия женщин в предпринимательстве. Речь идет об интеграции социальной и экономической политики. Бизнес рассматривается не как объект регулирования, а как полноправный партнер государства.