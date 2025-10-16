Кардиограмма ответственного предпринимательства

ЭКГ – Экология, Кадры, Государство – национальная система оценки деловой репутации и социальной ответственности бизнеса, ориентированная на баланс экономических, социальных и управленческих приоритетов. Национальный рейтинг, который охватывает более 7 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, позволяет оценивать зрелость компаний не только по их финансовым результатам, но и по их роли в развитии общества. Ключевой вызов для бизнеса – не просто следовать государственным требованиям, а выстраивать ответственные коммуникации, конвертируя формальные принципы в реальные практики, формирующие доверие между предпринимателями, обществом и властью.