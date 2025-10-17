Цифровая идентичность в кармане

Вопрос информационной безопасности при такой концентрации чувствительных данных закономерно выходит на первый план. Но более существенны архитектурные решения: наличие у российской платформы выделенного центра безопасности, «Безопасного режима», функции «Контент» для скрытия публикаций с чувствительным или неприемлемым для конкретного пользователя содержанием и, что критически важно, поддержки со средним временем реакции на обращение – 4 минуты. Все это демонстрирует понимание разработчиками ментальности отечественного пользователя и высокий уровень ответственности. Обращения в поддержку иностранных мессенджеров, к сожалению, часто напоминают письмо на деревню дедушке.