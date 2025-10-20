Газета
Главная / Мнения /

Ставка под ключ

Как формируется равновесие на рынке новостроек
Ильшат Нигматуллин , президент группы компаний «Гранель»

Рынок новостроек напрямую зависит от денежно-кредитной политики государства. Ключевая ставка влияет на ипотечные кредиты для покупателей и проектное финансирование застройщиков. Рост ставки делает займы дороже, снижает доступность жилья и темпы продаж, а также повышает себестоимость строительства, требуя от девелоперов точного планирования и контроля.

Реакция рынка на ставку различается по сегментам. В массовом сегменте, где преобладают ипотечные сделки, повышение ставки резко сокращает число доступных покупателей и увеличивает срок накопления взноса. В бизнес-классе, где больше собственных средств, решения принимаются медленнее, растут требования к качеству и инфраструктуре. При росте ставки усиливается роль акций, рассрочек и программ с фиксированным платежом.

