Лекарства реже заболеваний

Лекарства реже заболеванийПочему орфанные больные рискуют остаться без препаратов
Минздрав подготовил проект критериев получения дополнительных средств из федерального бюджета на дорогостоящие лекарства для пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями. За счет регионального бюджета обеспечиваются пациенты с заболеваниями из перечня, закрепленного постановлением правительства от 26 апреля 2021 г. № 403. По данным Минздрава, средняя стоимость терапии для одного такого гражданина составляет 1,97 млн руб. в год.
Регионы не справляются с финансовой нагрузкой, связанной с лекарственным обеспечением пациентов с орфанными заболеваниями. Как показал правовой мониторинг по вопросам лекарственного обеспечения, в котором участвовали 678 орфанных больных из 73 регионов (проводился с 1 января по 1 октября 2025 г.), с задержкой в выдаче препарата при отсутствии финансирования столкнулись 78% респондентов.