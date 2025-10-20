Лекарства реже заболеваний

Минздрав подготовил проект критериев получения дополнительных средств из федерального бюджета на дорогостоящие лекарства для пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями. За счет регионального бюджета обеспечиваются пациенты с заболеваниями из перечня, закрепленного постановлением правительства от 26 апреля 2021 г. № 403. По данным Минздрава, средняя стоимость терапии для одного такого гражданина составляет 1,97 млн руб. в год.