Устойчивая турбулентность

Несколько месяцев назад информационно активная общественность с негодованием обрушилась на директора департамента налоговой политики Минфина Данилу Волкова. Сказанное им на Налоговом форуме РСПП казалось совершенно очевидным – государство не меняет ничего в этой сфере, если может себе это позволить. Если не может (Волков назвал это «вызовами и угрозами, стоящими перед страной»), то изменения неизбежны.