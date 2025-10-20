Газета
Главная / Мнения /

Устойчивая турбулентность

Можно ли не менять налоговую систему в меняющемся мире
Дарья Мосолкина , заместитель редактора отдела «Экономика»

Несколько месяцев назад информационно активная общественность с негодованием обрушилась на директора департамента налоговой политики Минфина Данилу Волкова. Сказанное им на Налоговом форуме РСПП казалось совершенно очевидным – государство не меняет ничего в этой сфере, если может себе это позволить. Если не может (Волков назвал это «вызовами и угрозами, стоящими перед страной»), то изменения неизбежны.

Интернет-медиа в считанные минуты наполнились возмущенными заголовками о том, что Минфин допускает возможность корректировать налоги в зависимости от геополитических реалий. Эта идея показалась всем настолько возмутительной (закавычьте, пожалуйста, мысленно сами), что пресс-службе министерства даже пришлось отвечать.

