«Кремниевые симбиоты» в креативной экономике

Как преодолеть ловушку унификации
Павел Голосов , директор Института общественных наук РАНХиГС (Президентская академия)

Креативная экономика сегодня – динамично развивающийся сектор. По данным Минэкономики России, за 2024 г. ее вклад в ВВП страны составил 4,1% (7,5 трлн руб.). Работа по повышению вклада от креативных индустрий в экономику поддержана на федеральном уровне: в обозримом будущем они должны дорасти до 6% ВВП.

В технологическом смысле мы находимся в высококонкурентной среде, где правила не всегда и не везде задаются лишь нами. Что же приготовили нам в сфере технологического внедрения наши визави?

