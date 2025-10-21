«Кремниевые симбиоты» в креативной экономике

«Кремниевые симбиоты» в креативной экономикеКак преодолеть ловушку унификации
Креативная экономика сегодня – динамично развивающийся сектор. По данным Минэкономики России, за 2024 г. ее вклад в ВВП страны составил 4,1% (7,5 трлн руб.). Работа по повышению вклада от креативных индустрий в экономику поддержана на федеральном уровне: в обозримом будущем они должны дорасти до 6% ВВП.
В технологическом смысле мы находимся в высококонкурентной среде, где правила не всегда и не везде задаются лишь нами. Что же приготовили нам в сфере технологического внедрения наши визави?
