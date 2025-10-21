Бюджет для технологического лидерства

Предусмотрен значительный рост бюджетных ассигнований по государственной программе «Научно-технологическое развитие»: в 2026 г. на 10% и к 2028 г. на 20% по сравнению со значением 2025 г. При этом наиболее выраженная динамика характерна для расходов федерального бюджета на инфраструктурное развитие научных и образовательных организаций. В частности, в 2026 г. почти втрое увеличены ассигнования на развитие научной базы, а также расширение учебно-лабораторной инфраструктуры образовательных организаций, в 2,3 раза увеличен объем бюджетных ассигнований на создание объектов инфраструктуры синхротронных и электронных исследований. Обращает на себя внимание рост расходов бюджета на развитие научно-технологических библиотек: в 2026 г. – в 7 раз по сравнению с 2025 г., в 2027–2028 гг. – ежегодно по 1,6 млрд руб.