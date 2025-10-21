Нет повода для торга

Евросоюз (ЕС) в лице Совета ЕС 20 октября окончательно и бесповоротно отказался от закупки российских углеводородов – правда, постепенно и только к 2028 г. Кроме того, как заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, Европа не будет возобновлять импорт энергоресурсов из России, даже если конфликт на Украине завершится.