Нет повода для торга

Нет повода для торгаЧем полезен отказ ЕС от российских углеводородов?
Евросоюз (ЕС) в лице Совета ЕС 20 октября окончательно и бесповоротно отказался от закупки российских углеводородов – правда, постепенно и только к 2028 г. Кроме того, как заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, Европа не будет возобновлять импорт энергоресурсов из России, даже если конфликт на Украине завершится.
С одной стороны, это типичная для ЕС эскалация санкций. Каждые несколько месяцев Брюссель должен подтверждать решимость бороться с Москвой, иначе кто-то может подумать, что, дескать, дали слабину. С другой – заявление Йоргенсена можно считать обнадеживающей новостью. Оно, по крайней мере, делает картину мира для России более предсказуемой.
