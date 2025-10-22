Покой им только снится

С момента прихода к власти Дональд Трамп как минимум два раза смог добиться прогресса по палестино-израильскому урегулированию. Первый раз это случилось за день до его инаугурации, 19 января, когда «Хамас» и Израиль согласились с прекращением огня. Советник республиканца по ближневосточным вопросам Стив Уиткофф смог уговорить кабинет Биньямина Нетаньяху на перемирие, и эту заслугу признала команда находившегося у власти Джозефа Байдена. Правда, успех оказался относительным: заложников «Хамас» не вернул, а ЦАХАЛ не деоккупировал сектор Газа. Ровно через два месяца после объявления перемирия, 18 марта, Израиль объявил о возобновлении военных действий.