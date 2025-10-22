Газета
Главная / Мнения /

Покой им только снится

Насколько долговечны мирные достижения Трампа на Ближнем Востоке
Камран Гасанов , доктор политологии Университета Зальцбурга

С момента прихода к власти Дональд Трамп как минимум два раза смог добиться прогресса по палестино-израильскому урегулированию. Первый раз это случилось за день до его инаугурации, 19 января, когда «Хамас» и Израиль согласились с прекращением огня. Советник республиканца по ближневосточным вопросам Стив Уиткофф смог уговорить кабинет Биньямина Нетаньяху на перемирие, и эту заслугу признала команда находившегося у власти Джозефа Байдена. Правда, успех оказался относительным: заложников «Хамас» не вернул, а ЦАХАЛ не деоккупировал сектор Газа. Ровно через два месяца после объявления перемирия, 18 марта, Израиль объявил о возобновлении военных действий.

Провал не расстроил Трампа. Да и расстраиваться было некогда: он вел активную дипломатию с целью разрешения украинского конфликта. Состоялся первый саммит в Эр-Рияде, затем скандальные переговоры с Зеленским в Белом доме и диалог Марко Рубио и Уиткоффа с европейцами в Париже. С мая, когда состоялся первый из трех раундов российско-украинских переговоров в Стамбуле, фокус миротворчества Трампа полностью сместился на Украину.

