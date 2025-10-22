Возвращение мистера Монро

Над Венесуэлой сгущаются тучи. Дональд Трамп заявил, что он рассматривает возможность нанесения ударов по этой южноамериканской стране, а The New York Times сообщила, что якобы ЦРУ получило разрешение провести спецоперацию по свержению Николаса Мадуро. Невдалеке от побережья страны уже барражируют американские бомбардировщики B-52, а Пентагон усиливает военную группировку в регионе. На первый взгляд, такое развитие событий видится вполне закономерным. Противостояние между Вашингтоном и Каракасом длится еще с момента прихода к власти Уго Чавеса, т. е. еще с 1999 г. И теперь Трамп, обещавший повергнуть всех «врагов Америки», лишь усиливает давление, которое не прекращается уже четверть века.