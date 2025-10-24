Газета
«Алиса в Стране чудес»: рецидив безумного чаепития

Аудиоспектакль Владимира Высоцкого по сказке Кэрролла спустя полвека стал фильмом
Николай Корнацкий , критик

Алиса теперь живет в Москве и учится в девятом классе (а играет ее Анна Пересильд – Айгуль из сериала-хита «Слово пацана»). Еще Алиса грезит наяву, как Сельма из «Танцующей в темноте», – когда пробегает по клавишам пешеходной зебры, мир вокруг превращается в мюзикл. Очевидно, потому девица и завалила ОГЭ – замечталась и получила двойку, чем очень расстроила маму (звезда «Аритмии» Ира Горбачева). Папа – «добрый полицейский» (звезда «Холопа» Милош Бикович) – вступился за дочь. Слово за слово, и разгорелась совсем несказочная, вполне прозаичная ссора, от которой Алиса спешно сбежала в сказку. Точнее, погнавшись в парке за колоритным дядей, похожим на кролика, Алиса нырнула в горку-трубу на детской площадке и оказалась в Стране чудес.

Хороший фильм всегда балансирует между узнаванием и удивлением, и «Алиса» режиссера Юрия Хмельницкого («Лед-3») вполне справляется и с тем и с другим. Это экранизация не книги Льюиса Кэрролла, а популярного аудиоспектакля с текстами Владимира Высоцкого, вышедшего на пластинке «Мелодии» в 1976-м. И уже та советская инсценировка была довольно-таки вольной – хотя сохранила и канву, и персонажей. Так и в фильме компаний «Медиаслово», «Газпром-медиа» и онлайн-кинотеатра Kion все вроде бы знакомо – будет и море слез, и безумное чаепитие, и суд над Алисой, – однако все сценки и песни Высоцкого стягивает новый сюжет, придуманный сценаристом Ксенией Чувиковой, режиссером и соавтором одного из лучших сериалов уходящего года «Между нами химия».

