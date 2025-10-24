«Алиса в Стране чудес»: рецидив безумного чаепития

Хороший фильм всегда балансирует между узнаванием и удивлением, и «Алиса» режиссера Юрия Хмельницкого («Лед-3») вполне справляется и с тем и с другим. Это экранизация не книги Льюиса Кэрролла, а популярного аудиоспектакля с текстами Владимира Высоцкого, вышедшего на пластинке «Мелодии» в 1976-м. И уже та советская инсценировка была довольно-таки вольной – хотя сохранила и канву, и персонажей. Так и в фильме компаний «Медиаслово», «Газпром-медиа» и онлайн-кинотеатра Kion все вроде бы знакомо – будет и море слез, и безумное чаепитие, и суд над Алисой, – однако все сценки и песни Высоцкого стягивает новый сюжет, придуманный сценаристом Ксенией Чувиковой, режиссером и соавтором одного из лучших сериалов уходящего года «Между нами химия».