И дети, и карьера

Зачем бизнес инвестирует в семейную жизнь сотрудников
Елена Свирина , заместитель генерального директора по финансам и устойчивому развитию, ГК «Дело»

В 2024 г. южнокорейская строительная компания Booyoung запустила программу поддержки рождаемости среди персонала – уже более 100 работников получили по 100 млн вон (около 5,8 млн руб.) за рождение детей. Проект – попытка корпорации внести вклад в решение демографической проблемы в стране. В Южной Корее рождается мало детей, эта страна – мировой рекордсмен по снижению рождаемости, и если тенденция сохранится, к 2072 г. ее население сократится c 51,8 млн человек до 36,2 млн. Среди прочего это может обернуться рисками для бизнеса – дефицитом кадров и повышением стоимости найма.

Booyoung не единственная компания, которая осознает эти проблемы и включается в борьбу за демографию. Тренд заметен по всему миру. Калифорнийский бренд нижнего белья Cakes Body с этого года выплачивает сотрудникам с детьми дошкольного возраста ежемесячную стипендию в размере до $3000 на детский сад и услуги няни. Американский ритейл-гигант Walmart в рамках страховой программы предлагает доступ к клиникам репродуктивного здоровья Kindbody. Работники могут потратить до $20 000 (1,65 млн руб.) на донорские услуги, замораживание яйцеклеток, внутриматочную инсеминацию и экстракорпоральное оплодотворение.

