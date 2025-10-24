И дети, и карьера

В 2024 г. южнокорейская строительная компания Booyoung запустила программу поддержки рождаемости среди персонала – уже более 100 работников получили по 100 млн вон (около 5,8 млн руб.) за рождение детей. Проект – попытка корпорации внести вклад в решение демографической проблемы в стране. В Южной Корее рождается мало детей, эта страна – мировой рекордсмен по снижению рождаемости, и если тенденция сохранится, к 2072 г. ее население сократится c 51,8 млн человек до 36,2 млн. Среди прочего это может обернуться рисками для бизнеса – дефицитом кадров и повышением стоимости найма.