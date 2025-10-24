И дети, и карьера

И дети, и карьераЗачем бизнес инвестирует в семейную жизнь сотрудников
В 2024 г. южнокорейская строительная компания Booyoung запустила программу поддержки рождаемости среди персонала – уже более 100 работников получили по 100 млн вон (около 5,8 млн руб.) за рождение детей. Проект – попытка корпорации внести вклад в решение демографической проблемы в стране. В Южной Корее рождается мало детей, эта страна – мировой рекордсмен по снижению рождаемости, и если тенденция сохранится, к 2072 г. ее население сократится c 51,8 млн человек до 36,2 млн. Среди прочего это может обернуться рисками для бизнеса – дефицитом кадров и повышением стоимости найма.
Booyoung не единственная компания, которая осознает эти проблемы и включается в борьбу за демографию. Тренд заметен по всему миру. Калифорнийский бренд нижнего белья Cakes Body с этого года выплачивает сотрудникам с детьми дошкольного возраста ежемесячную стипендию в размере до $3000 на детский сад и услуги няни. Американский ритейл-гигант Walmart в рамках страховой программы предлагает доступ к клиникам репродуктивного здоровья Kindbody. Работники могут потратить до $20 000 (1,65 млн руб.) на донорские услуги, замораживание яйцеклеток, внутриматочную инсеминацию и экстракорпоральное оплодотворение.