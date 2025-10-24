Газета
Главная / Мнения /

Декрет работе не помеха

Как сотрудников с детьми поддерживают за рубежом
Валерия Хворостянская , основательница сервиса послеродовой поддержки «Мамбл»

По исследованиям, лишь 47% сотрудниц возвращается на прежнюю работу после декретного отпуска. И одна из причин – отсутствие поддержки со стороны компании. 38% матерей подтверждают, что отсутствие гибкого рабочего графика влияет на решение уйти из компании или сократить рабочий день.

Между тем за рубежом давно существуют корпоративные меры поддержки для родителей, и сейчас они начинают появляться и в России.

