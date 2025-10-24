Декрет работе не помеха

По исследованиям, лишь 47% сотрудниц возвращается на прежнюю работу после декретного отпуска. И одна из причин – отсутствие поддержки со стороны компании. 38% матерей подтверждают, что отсутствие гибкого рабочего графика влияет на решение уйти из компании или сократить рабочий день.