Саммит ради саммита – это не саммит

Саммит ради саммита – это не саммитРоссия и США не хотят проводить его вхолостую
Дональд Трамп заявил об отмене встречи с Владимиром Путиным, но в то же самое время допустил ее возможность в будущем. На фоне введения американским минфином новых санкций в отношении российских компаний это решение может показаться отказом Вашингтона от диалога на нынешнем этапе. Но в понимании Трампа эти его действия как раз могут способствовать прогрессу переговоров. Повышение ставок ради укрепления своей переговорной позиции – привычная для него тактика. И в целом ни Россия, ни США не заинтересованы в разрыве налаженных за несколько месяцев контактов. Поэтому бесполезно гадать, когда состоится следующий саммит Трамп – Путин. В разы интереснее понять, почему сейчас его отложили.
В Москве и Вашингтоне вряд ли будут переживать, если саммит пройдет позже. Проблема в другом: нет ощутимого сближения позиций сторон по большинству из ключевых вопросов. Например, в понимании Трампа украинский конфликт в большей мере – спор о территориях. Не ясно, насколько он понимает его первопричины. Кроме того, несмотря на попытки сторон отделить тему двусторонних отношений от украинского направления, это пока не удается. С февраля переговорный процесс со стороны США выстраивался таким образом, что тема Украины стала трамплином к возможной нормализации двусторонних отношений.