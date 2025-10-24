Саммит ради саммита – это не саммит

Дональд Трамп заявил об отмене встречи с Владимиром Путиным, но в то же самое время допустил ее возможность в будущем. На фоне введения американским минфином новых санкций в отношении российских компаний это решение может показаться отказом Вашингтона от диалога на нынешнем этапе. Но в понимании Трампа эти его действия как раз могут способствовать прогрессу переговоров. Повышение ставок ради укрепления своей переговорной позиции – привычная для него тактика. И в целом ни Россия, ни США не заинтересованы в разрыве налаженных за несколько месяцев контактов. Поэтому бесполезно гадать, когда состоится следующий саммит Трамп – Путин. В разы интереснее понять, почему сейчас его отложили.