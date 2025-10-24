«Вольный стрелок»: пуля чудес

«Вольный стрелок»: пуля чудесДраматический режиссер Антон Федоров дебютировал с оперой Карла Марии фон Вебера
Фундаментальный буклет нового спектакля, составленный программным директором Пермской оперы Дмитрием Ренанским, описывает оперу «Вольный стрелок» как «Большой взрыв», «священный камень романтизма», «двери в неизведанную культурную реальность». Очевидно, именно Ренанский позвал для постановки этой редкости (которую в России скорее услышишь на уроках музыкальной литературы, чем в театре) мастера драмы Антона Федорова. Герой новейших театральных хроник, Федоров собирает все свои спектакли, от «Ревизора» в театре «Около дома Станиславского» до «Утиной охоты» в БДТ, как хитроумную музыкальную конструкцию.
Однако в опере композитор уже присвоил власть над музыкальным временем и назначил конечный пункт эмоционального путешествия. Пермь уже который сезон проверяет на прочность лучших режиссеров – как бы изощренно они ни работали со временем и звуком в драме, на оперной сцене им нужно что-то придумать. Особенно когда речь идет о романтическом пафосе 1821 года выделки. Федоров словно бы поставил спектакль о самом себе – буквально показал путь присвоения оперного пафоса. Сам будучи сценографом, он сразу расставил кавычки: сцена представляет студию звукозаписи, куда певцы приходят на запись «Вольного стрелка» Вебера.