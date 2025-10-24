«Вольный стрелок»: пуля чудес

Однако в опере композитор уже присвоил власть над музыкальным временем и назначил конечный пункт эмоционального путешествия. Пермь уже который сезон проверяет на прочность лучших режиссеров – как бы изощренно они ни работали со временем и звуком в драме, на оперной сцене им нужно что-то придумать. Особенно когда речь идет о романтическом пафосе 1821 года выделки. Федоров словно бы поставил спектакль о самом себе – буквально показал путь присвоения оперного пафоса. Сам будучи сценографом, он сразу расставил кавычки: сцена представляет студию звукозаписи, куда певцы приходят на запись «Вольного стрелка» Вебера.