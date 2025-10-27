Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Дополнительное профессиональное будущее

Что меняется на рынке ДПО
Алексей Колесников , проректор РАНХиГС (Президентская академия) по ДПО

Рынок дополнительного профессионального образования (ДПО) для управленцев переживает не просто эволюцию – он проходит ремикс старых ценностей на фоне цифровой революции. Онлайн-курсы и образовательные платформы сделали базовые знания доступными, но не устранили потребностей, которые заставляют руководителей возвращаться в аудитории.

Современные образовательные программы перестали быть длинными институтами, где участник «получил диплом и ушел». На смену пришла модульность: курсы разбиваются на блоки, комбинируемые в персональную траекторию. Появились гибридные форматы, где онлайн-теория сочетается с офлайн-интенсивами и проектной работой в реальном времени. Это позволяет совмещать гибкость с глубиной: знания можно усваивать постепенно, а рефлексию и проверку гипотез оставлять для живых встреч.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её