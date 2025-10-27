Тыл с признаками фронта

Тыл с признаками фронтаКак Орловская область помогает войскам на передовой
Орловская область – не приграничный регион, как Курск или Брянск. Но стоит взглянуть на сводку региональных новостей, и сразу понимаешь, почему за годы СВО регион стали называть «Орловский тыл». На днях область преодолела важный рубеж: больше 10 000 т гуманитарной помощи, собранной в регионе, доставлено на передовую.
Много ли это? Представьте грузовой состав из 150 вагонов, наполненных стройматериалами, инструментами, запчастями для машин, маскировочными сетями, печками, дронами, одеждой и обувью, едой и водой. А за этим составом – 50 отремонтированных автомобилей и мотоциклов. Безусловно, все регионы России вовлечены в эту работу, но для Орловской области 10 000 т – цифра впечатляющая.
Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам