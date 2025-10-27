Всегда актуальный политик

Всегда актуальный политикКак Сергей Миронов вводит свою партию в очередную трансформацию
Сергей Миронов, если вдруг борется за власть, эти битвы выигрывает. Среди интриг прошедшего в субботу съезда «Справедливой России» (СР) была судьба Захара Прилепина. Известный русский писатель занялся партстроительством, когда это было модно – в 2020-м. А в 2021-м, как только расклад к выборам в Госдуму стал примерно ясен, примкнул к партии Миронова.
Тогда же к «Справедливой России» прицепили еще один патриотический проект. Существовавшую более 15 лет партию «Патриоты России» бывшего банкира-коммуниста Геннадия Семигина. Оба политика стали сопредседателями объединенной структуры. Впрочем, уже тогда было понятно: конструкция выглядит хлипко. Альянс, несмотря на громкие имена, выглядел искусственным. А наблюдатели недоумевали, куда приведет социалистическую (как называет себя СР) партию новая риторика.
Соратники Прилепина в партии заняли откровенно популистскую позицию, а также публично заявляли претензии на конкретные региональные отделения СР. Проблемы в верхушке партии проявились уже в конце 2023 г., когда начали искать виноватых в результатах не самых удачных для СР региональных выборов. Выяснилось, что за пять лет было потеряно более 1 млн избирателей. Уже тогда, как писали «Ведомости», заговорили о ликвидации института сопредседателей. Первым результат разлада почувствовал на себе Семигин. После публичного конфликта с военкорами он лишился думского и партийного поста. А в процессе размена его должности на Охотном Ряду место главы комитета получила лояльная Миронову Яна Лантратова.
Если Семигина и Прилепина в зале на нынешнем съезде не было видно, то Лантратова сидела рядом с главным гостем – Сергеем Кириенко. Совершенно символично Миронов совершил в субботу и переименование партии. Вернее, возвращение исторического названия – «Справедливая Россия». Последние четыре года у нее был тройной нейминг: «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», по названиям объединившихся структур. Конечно, и возвращение к текущему наименованию было лишь вопросом времени. Даже после создания партии в 2006 г. многоступенчатое название «Справедливая Россия: Родина, Пенсионеры, Жизнь» продержалось всего пару лет. «Слова «родина», «пенсионеры», «жизнь» свою задачу выполнили, и это мы уберем», – пояснял Миронов в 2008 г. Так и теперь – лидеру партии и его товарищам перед новыми выборами в Госдуму нужна ясность с кадрами и идеологией.
Миронов довольно гибко справляется с этими вопросами, подстраиваясь под запрос времени. Партийный организм после съезда контролируется влиятельными и понятными людьми, которые всегда оставались рядом. Вместо сопредседателей – зампреды партии. И первый зампред – это Александр Бабаков, тот самый, который после Дмитрия Рогозина и до создания СР был хранителем лицензии «Родины». Еще один заместитель – Руслан Татаринов, очень давний и надежный соратник Миронова. Наконец, в списке замов оставили и Прилепина, которого прочили на выход из партии. Но в нынешней ситуации, кажется, такая форма его участия принесет СР больше, чем ему самому.
Как заметил один из влиятельных партийцев в кулуарах съезда: «В партии могут быть писатели. Но политик у нас один». Зная, как развивалась СР последние 19 лет, не удивляешься: к юбилею Миронов снова доказал, что делиться не будет. По крайней мере внутри своей партии. А значит, можно готовиться и к новым альянсам.