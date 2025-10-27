Всегда актуальный политик

Если Семигина и Прилепина в зале на нынешнем съезде не было видно, то Лантратова сидела рядом с главным гостем – Сергеем Кириенко. Совершенно символично Миронов совершил в субботу и переименование партии. Вернее, возвращение исторического названия – «Справедливая Россия». Последние четыре года у нее был тройной нейминг: «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», по названиям объединившихся структур. Конечно, и возвращение к текущему наименованию было лишь вопросом времени. Даже после создания партии в 2006 г. многоступенчатое название «Справедливая Россия: Родина, Пенсионеры, Жизнь» продержалось всего пару лет. «Слова «родина», «пенсионеры», «жизнь» свою задачу выполнили, и это мы уберем», – пояснял Миронов в 2008 г. Так и теперь – лидеру партии и его товарищам перед новыми выборами в Госдуму нужна ясность с кадрами и идеологией.