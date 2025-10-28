Не доверяй, но разряжай

Готовящаяся в Южной Корее встреча лидеров США Дональда Трампа и Китая Си Цзиньпина вполне может привести к временной разрядке в торговом противостоянии, которое американский президент развязал этой весной. Рамочное соглашение выработали их команды в Малайзии, и грозившие с 1 ноября Китаю 100%-ные пошлины уже тихо ушли с повестки дня. Взамен Пекин, по словам министра финансов США Скотта Бессента, на год готов отложить расширение экспортного контроля над редкоземельными элементами, от которых зависят целые отрасли американской и европейской промышленности (и будут зависеть еще долго даже при активном поиске альтернатив), одобрить продажу выделенного сегмента TikTok и, видимо, взять на себя какие-то обязательства по закупке агропродукции.