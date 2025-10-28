Не доверяй, но разряжай

Не доверяй, но разряжайПочему личная встреча Трампа и Си не изменит главного
Готовящаяся в Южной Корее встреча лидеров США Дональда Трампа и Китая Си Цзиньпина вполне может привести к временной разрядке в торговом противостоянии, которое американский президент развязал этой весной. Рамочное соглашение выработали их команды в Малайзии, и грозившие с 1 ноября Китаю 100%-ные пошлины уже тихо ушли с повестки дня. Взамен Пекин, по словам министра финансов США Скотта Бессента, на год готов отложить расширение экспортного контроля над редкоземельными элементами, от которых зависят целые отрасли американской и европейской промышленности (и будут зависеть еще долго даже при активном поиске альтернатив), одобрить продажу выделенного сегмента TikTok и, видимо, взять на себя какие-то обязательства по закупке агропродукции.
Паттерн Трампа начинать торг с максимальных претензий, а потом снижать накал, кажется, выучили все. И почти все к нему приспособились. Эта нахрапистая манера, проистекающая в том числе из бесконечного нарциссизма Трампа, стоит признать, дает свои плоды на короткой дистанции. Те, кого долго было принято относить к самым близким американским союзникам, – Евросоюз, Япония, Южная Корея – пошли на не самые выгодные условия ради сохранения военно-политических гарантий. А уже затем, дав Трампу насладиться вкусом победы, пытаются передоговориться (и в чем-то это удается).