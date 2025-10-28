Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Депутаты идут на рекорд

Чем в уходящем месяце занимались парламентарии
Павел Склянчук , руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства

В октябре депутаты провели марафон из 10 пленарных заседаний, передвинув на следующий месяц свои встречи с избирателями. 22 октября состоялось самое длительное заседание всего восьмого созыва. Депутаты собрались в 11 утра и вышли из зала в 19.40. Предыдущий рекорд был установлен в мае прошлого года – на Охотном Ряду тогда впервые проходила процедура утверждения вице-премьеров и министров. Она заняла 8 часов. Оценка проекта федерального бюджета – на 1 час и 42 минуты больше.

В Думе фактор времени всегда имел большое значение. Непроходные инициативы отклоняются быстро (счет порой идет на секунды), системные законы обсуждаются по несколько часов.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь