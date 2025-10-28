Депутаты идут на рекорд

В октябре депутаты провели марафон из 10 пленарных заседаний, передвинув на следующий месяц свои встречи с избирателями. 22 октября состоялось самое длительное заседание всего восьмого созыва. Депутаты собрались в 11 утра и вышли из зала в 19.40. Предыдущий рекорд был установлен в мае прошлого года – на Охотном Ряду тогда впервые проходила процедура утверждения вице-премьеров и министров. Она заняла 8 часов. Оценка проекта федерального бюджета – на 1 час и 42 минуты больше.