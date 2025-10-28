Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Пределы золотой лихорадки

Какие риски металлического рынка стоит учитывать инвестору
Дмитрий Донецкий , главный аналитик ИФК «Солид»

С начала 2025 г. золото демонстрирует уверенный рост. В феврале – марте унция на бирже стоила около $2970, а на днях цена превысила отметку $4300 – рост составил 65%. Однако он носит спекулятивный характер.

Котировки золота к концу года достигли уровня перекупленности. Средняя себестоимость (AISC) мировой добычи находится на уровнях $1800–2000 за унцию, что обеспечивает абсолютному большинству золотодобывающих компаний в мире рекордную прибыльность. Это стимулирует золотодобытчиков возобновлять разработку ранее нерентабельных месторождений и увеличивать предложение. Несмотря на перегрев, котировки продолжают обновлять исторические максимумы благодаря двум ключевым факторам.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте