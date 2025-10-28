Пределы золотой лихорадки

Пределы золотой лихорадкиКакие риски металлического рынка стоит учитывать инвестору
С начала 2025 г. золото демонстрирует уверенный рост. В феврале – марте унция на бирже стоила около $2970, а на днях цена превысила отметку $4300 – рост составил 65%. Однако он носит спекулятивный характер.
Котировки золота к концу года достигли уровня перекупленности. Средняя себестоимость (AISC) мировой добычи находится на уровнях $1800–2000 за унцию, что обеспечивает абсолютному большинству золотодобывающих компаний в мире рекордную прибыльность. Это стимулирует золотодобытчиков возобновлять разработку ранее нерентабельных месторождений и увеличивать предложение. Несмотря на перегрев, котировки продолжают обновлять исторические максимумы благодаря двум ключевым факторам.
