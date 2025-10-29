Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Борьба за IT-кадры: Давид против Голиафа

Как небольшие IT-компании конкурируют за кадры с гигантами
Юлия Емельянова , директор по персоналу DCLogic

Долгое время неоспоримое преимущество в борьбе за IT-кадры имели крупные компании, но ситуация постепенно меняется: небольшие и средние по масштабу работодатели получают все больше шансов привлекать лучших специалистов.

На российском IT-рынке сохраняется серьезный кадровый дефицит: нехватка специалистов по-прежнему исчисляется сотнями тысяч. Конкурировать за ценный ресурс приходится не только традиционным компаниям, но и игрокам других отраслей, которые нарастили внутри себя огромные IT-подразделения: промышленным предприятиям и банкам.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь