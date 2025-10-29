Борьба за IT-кадры: Давид против Голиафа

На российском IT-рынке сохраняется серьезный кадровый дефицит: нехватка специалистов по-прежнему исчисляется сотнями тысяч. Конкурировать за ценный ресурс приходится не только традиционным компаниям, но и игрокам других отраслей, которые нарастили внутри себя огромные IT-подразделения: промышленным предприятиям и банкам.