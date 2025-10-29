С последнего берега

Надо отметить, Австралия не входит в список внешнеполитических приоритетов Трампа, как и в целом Индо-Тихоокеанский регион. Пока внимание президента США сосредоточено на Ближнем Востоке и Украине. Однако из всей поездки Альбанезе в Вашингтон, в целом успешной, можно сделать несколько выводов – о том, что скрывается за неопределенностью вокруг соглашения АУКУС; о наметившейся тенденции среди стран – союзников США к требуемому увеличению расходов на оборону с 2 до 3,5–5% ВВП за счет инвестирования в инфраструктуру и прочие смежные с оборонкой проекты и о перспективах Австралии стать важным геоэкономическим игроком на рынке критически важных минералов и редкоземельных металлов (РЗМ).