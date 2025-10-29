Газета
Главная / Мнения /

С последнего берега

Открывает ли визит Альбанезе в Вашингтон новую страницу отношений США и Австралии
Дмитрий Кочегуров , старший научный сотрудник Института США и Канады РАН

Девять месяцев со дня инаугурации Дональда Трампа и четыре телефонных звонка потребовались премьер-министру Австралии Энтони Альбанезе, чтобы наконец на полях Генассамблеи ООН договориться об официальном визите в Белый дом.

Надо отметить, Австралия не входит в список внешнеполитических приоритетов Трампа, как и в целом Индо-Тихоокеанский регион. Пока внимание президента США сосредоточено на Ближнем Востоке и Украине. Однако из всей поездки Альбанезе в Вашингтон, в целом успешной, можно сделать несколько выводов – о том, что скрывается за неопределенностью вокруг соглашения АУКУС; о наметившейся тенденции среди стран – союзников США к требуемому увеличению расходов на оборону с 2 до 3,5–5% ВВП за счет инвестирования в инфраструктуру и прочие смежные с оборонкой проекты и о перспективах Австралии стать важным геоэкономическим игроком на рынке критически важных минералов и редкоземельных металлов (РЗМ).

