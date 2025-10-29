В поисках денег

По данным Дом.РФ, с июля 2024 г. по июнь 2025 г. в стране было продано 458 727 квартир в новостройках общей площадью 21,9 млн кв. м. По сравнению с аналогичным периодом предыдущих 12 месяцев эти показатели упали на 38,7% в лотах и на 37,2% в метрах. Это значит, что некоторым застройщикам, не сумевшим подстроиться под ситуацию, привлечение проектного финансирования обходится гораздо дороже. А ведь им надо еще и расти – покупать участки, нанимать сотрудников, арендовать помещения, гасить долги и проч. Где же взять дешевые деньги?