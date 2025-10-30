Трамп и Венесуэла

Западное полушарие в целом воспринималось всеми без исключения американскими президентами с начала XIX в. как зона исключительных интересов США. Ради сохранения такого расклада в Вашингтоне готовы использовать все инструменты как мягкой, так и жесткой силы. Трамп еще в первое президентство освежил память об этом соседей как в самом регионе, так и за его пределами.