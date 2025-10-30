Трамп и Венесуэла

Трамп и ВенесуэлаОграничивает ли что-либо право президента США применить вооруженные силы
В ситуации с наращиванием американского присутствия близ берегов Южной Америки и конкретно Венесуэлы актуальны два вопроса: нужно ли Дональду Трампу вторгаться в Венесуэлу и может ли он это сделать.
Западное полушарие в целом воспринималось всеми без исключения американскими президентами с начала XIX в. как зона исключительных интересов США. Ради сохранения такого расклада в Вашингтоне готовы использовать все инструменты как мягкой, так и жесткой силы. Трамп еще в первое президентство освежил память об этом соседей как в самом регионе, так и за его пределами.
Убежденные в готовности Трампа начать полномасштабное вторжение считают его мотиватором нефть, по природным запасам которой Венесуэла опережает все страны мира. Казалось бы, карты сошлись и Трамп может «наводить порядок» железной рукой. Спрашивать разрешения у конгресса ему не надо: закон о военных полномочиях 1973 г. позволяет использовать вооруженные силы без соответствующих санкций в течение 60 дней.
Но есть несколько других объяснений нынешней активности американских военных около Венесуэлы. Одно из них – борьба с наркокартелями. Южные штаты не справляются с контрабандой наркотиков, а полномасштабное реформирование системы борьбы с ней в условиях яростной внутриполитической борьбы маловероятно. Поэтому администрация играет мускулами, показывая электорату наличие каких-либо действий.
Давление на Венесуэлу тоже имеет внутриполитическое объяснение: Трамп позиционирует себя как защитник «американской мечты», а борьба с тем же Мадуро, которого его администрация определила в список наркотеррористов и коммунистических диктаторов, является доказательством верности нынешнего американского президента идеалам подхода «мир через силу».
Кроме того, Трамп в очередной раз отрезвляет внешних игроков, стремящихся нарастить свое влияние в подбрюшье США. В первую очередь это касается Китая, сумевшего за первую четверть XXI в. увеличить свое экономическое и в некоторых случаях политическое присутствие в Латинской Америке, пока Вашингтон занимался Ближним Востоком.
На что Трамп готов пойти в плане прямого применения вооруженных сил, так это на воздушные удары по территории Венесуэлы, как это было с Ираном в июне. И избирателям зрелище, и Мадуро с Пекином получат сигнал. Вполне может начать с уничтожения объектов, связанных с теми же наркокартелями. Может ли достаться правительственным объектам? Запросто.
Но реальные интервенции не в стиле Трампа. Нобелевский комитет ведь и в следующем году соберется. Да и какой бы слабой ни была венесуэльская армия, США вряд ли сумеют успешно завершить наземную операцию за 60 дней. Есть риск завязнуть. А этого в преддверии промежуточных выборов Трамп не хочет.
Любимая Трампом «стратегия безумца» располагает к любому уровню эскалации. При этом пока он, кажется, не готов к полномасштабному вторжению в Венесуэлу. Но может, если захочет.