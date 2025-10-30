Эпидемия в облаках пара

Эпидемия в облаках параНасколько небезопасна альтернатива курению для человечества и экономики
Вейпы, изначально позиционировавшиеся как «безопасная альтернатива» курению, стремительно превратились из нишевого продукта для энтузиастов в глобальный рынок объемом в десятки миллиардов долларов. Однако за фасадом технологичности и мнимой безвредности скрывается проблема, масштабы которой мы только начинаем осознавать.
В недавнем докладе ВОЗ говорится, что свыше 100 млн человек в мире курят электронные сигареты, также известные как вейпы, не менее 15 млн из них – подростки в возрасте от 13 до 15 лет.
Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам