Обезгаживание организмаКатар и США встревожены возможным ограничением поставок СПГ в Европу
Политическая Европа не любит газ. Как оказалось, не только российский. Расправившись с российским трубопроводным газом административно-регулятивными с добавкой террористического компонента методами (а также намереваясь отказаться и от российского СПГ санкционными методами исходя из политических соображений) в пользу и с помощью американского и катарского СПГ, теперь она принялась и за них, т. е. за тех, с чьей, прямо или опосредованно, помощью она лишала себя российского газа. Это вызвало ответную реакцию: «А нас-то за что?»
Ужесточение европейских правил регулирования поставок российского газа началось в 2004 г. В 2003 г. изменились правила регулирования внутреннего рынка газа ЕС (Второй энергетический пакет ЕС), но на российские поставки это влияния поначалу не оказало. Однако после расширения ЕС в 2004 г. пункты сдачи-приемки российского газа оказались внутри ЕС и тем самым правила внутреннего рынка ЕС, которые переносили инвестиционные риски на поставщика, стали распространяться и на российские поставки. Эти правила ужесточались в рамках политики ЕС по диверсификации поставок, что означало принудительное сжатие конкурентной ниши российского газа.