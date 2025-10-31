Политическая Европа не любит газ. Как оказалось, не только российский. Расправившись с российским трубопроводным газом административно-регулятивными с добавкой террористического компонента методами (а также намереваясь отказаться и от российского СПГ санкционными методами исходя из политических соображений) в пользу и с помощью американского и катарского СПГ, теперь она принялась и за них, т. е. за тех, с чьей, прямо или опосредованно, помощью она лишала себя российского газа. Это вызвало ответную реакцию: «А нас-то за что?»