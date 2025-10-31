Верховный суд разобрался с депутатским лоббизмом

Поводом стал незначительный на первый взгляд кейс депутата Миасса Челябинской области Анастасии Захаровой, которую лишили полномочий из-за конфликта интересов. А недавно (но до назначения Краснова) дали «восстановиться» через суд. Депутат осталась без корочки, поскольку не взяла самоотвод, когда одному из ее родственников присуждали звание «Почетный гражданин города».