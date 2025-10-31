Верховный суд разобрался с депутатским лоббизмом

Верховный суд разобрался с депутатским лоббизмомНо правила игры от этого понятней не стали
Бывший генпрокурор, а теперь председатель Верховного суда Игорь Краснов, кажется, поставил точку в споре о депутатском лоббизме. Спрятать личный интерес за коллективным решением парламента не удастся.
Поводом стал незначительный на первый взгляд кейс депутата Миасса Челябинской области Анастасии Захаровой, которую лишили полномочий из-за конфликта интересов. А недавно (но до назначения Краснова) дали «восстановиться» через суд. Депутат осталась без корочки, поскольку не взяла самоотвод, когда одному из ее родственников присуждали звание «Почетный гражданин города».
Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам