Главная / Медиа /

«Горыныч»: чрезмерно затаившийся дракон

В прокат вышла новая отечественная киносказка – про дружбу моряка и дракончика
Роман Черкасов , критик

В прокат вышла новая отечественная киносказка – про дружбу моряка с дракончиком и политические интриги в тридесятом государстве. Вместо того чтобы поместить обаятельного монстра в центр сюжета, авторы прячут его в избе и развлекают зрителя цитатами из известных фильмов и шутками про ипотеку

Ученые нашли в океане впадину, где могли сохраниться доисторические формы жизни, и, чтобы проверить, так ли это, спустили туда батискаф с моряком-подводником Лехой Алехиным (Александр Петров, известен по сериалу «Полицейский с Рублевки» и трилогии «Лед») на борту. На дне Алехин действительно видит большое яйцо, вместе в которым его засасывает в какой-то портал и выбрасывает на поверхность тихого водоема, окруженного идиллической березовой рощицей. Едва герой, прихватив с собой ценную находку и вдобавок курьерскую термосумку для доставки еды (не спрашивайте), выбирается на берег, из яйца появляется маленький дракончик. Алехин по-свойски нарекает его Горынычем, сажает в сумку и идет изучать незнакомую местность.

