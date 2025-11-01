«Горыныч»: чрезмерно затаившийся дракон

Ученые нашли в океане впадину, где могли сохраниться доисторические формы жизни, и, чтобы проверить, так ли это, спустили туда батискаф с моряком-подводником Лехой Алехиным (Александр Петров, известен по сериалу «Полицейский с Рублевки» и трилогии «Лед») на борту. На дне Алехин действительно видит большое яйцо, вместе в которым его засасывает в какой-то портал и выбрасывает на поверхность тихого водоема, окруженного идиллической березовой рощицей. Едва герой, прихватив с собой ценную находку и вдобавок курьерскую термосумку для доставки еды (не спрашивайте), выбирается на берег, из яйца появляется маленький дракончик. Алехин по-свойски нарекает его Горынычем, сажает в сумку и идет изучать незнакомую местность.