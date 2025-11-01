Свой человек Владимир Гиляровский: ИИ и хроники

Предисловие Владимира Гиляровского ко второму, расширенному изданию его главной книги «Москва и москвичи» начинается со слов: «Я – москвич! Сколь счастлив тот, кто может произнести это слово, вкладывая в него всего себя». Книга была напечатана вскоре после его смерти в 1935 г. Львиную долю своего литературного и репортерского дарования Гиляровский посвятил бытописанию любимого города. Этой осенью Москва с удвоенной силой отвечает ему взаимностью – выставками, открывшимися к 170-летию со дня рождения писателя. По своему формату, составу и расставленным акцентам это совершенно разные проекты, позволяющие сформировать объемный портрет дяди Гиляя.