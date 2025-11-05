Газета
Главная / Мнения /

Ноябрьский мемориал

Чем за 20 лет успел стать День народного единства
Николай Миронов , политолог

Праздник 4 ноября остается главным символом продолжающегося поиска современной российской идентичности – идентичности многонациональной цивилизации, нуждающейся в прочных консолидирующих смыслах. В этом году День народного единства отмечается в 20-й раз.

Срок достаточный, чтобы подвести промежуточные итоги. Внешнеполитическая и внутриполитическая повестка этих 20 лет лишь подчеркнула, насколько для России важна идея единства в практическом исполнении.

