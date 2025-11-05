А с платформы говорят

А с платформы говорятКак маркетплейсы меняют логику потребления
Переход человечества в эпоху мобильного интернета стал одной из самых масштабных трансформаций XXI в. За 15 лет структура глобального трафика перевернулась: если в 2010 г. 95% пользователей выходили в интернет с настольных компьютеров, то к 2025 г. почти две трети делают это со смартфонов. Этот сдвиг изменил не только технологии, но и саму экономику: возникла новая форма организации рынков, получившая название «платформенная экономика».
Мобильность перестала быть удобством – она стала основой новой модели поведения. Люди покупают, работают, заказывают услуги и формируют спрос в режиме реального времени. Это и есть главный двигатель роста платформенной экономики.
Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам