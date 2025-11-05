Куда не ходят поезда

Мы, конечно, привыкли, что Трамп – всегда Трамп и язык у него без костей, поэтому не все речи хозяина Белого дома стоит принимать во внимание. Но фантазию обсуждали с интересом: нас привлекают большие проекты – хоть полет на Луну, хоть мост хрустальной от нашего дворца до вашего крыльца. До сих пор СМИ выкапывают экспертов по мосту через Берингов пролив (обильна наша страна, любого специалиста найти можно) и интересуются, например, а за какой срок можно такой мост от Чукотки до Аляски соорудить.