Куда не ходят поезда

Чем привлекательны большие инфраструктурные проекты вроде тоннеля на Аляску
Владимир Степанов (Дзагуто) , заместитель главного редактора газеты «Ведомости»

Возможно, самой занятной деталью предпоследней попытки ослабить напряженность между Россией и США – после встречи президентов двух стран в Анкоридже – было заявление о тоннеле под Беринговым проливом, который не прочь пробурить Дональд Трамп.

Мы, конечно, привыкли, что Трамп – всегда Трамп и язык у него без костей, поэтому не все речи хозяина Белого дома стоит принимать во внимание. Но фантазию обсуждали с интересом: нас привлекают большие проекты – хоть полет на Луну, хоть мост хрустальной от нашего дворца до вашего крыльца. До сих пор СМИ выкапывают экспертов по мосту через Берингов пролив (обильна наша страна, любого специалиста найти можно) и интересуются, например, а за какой срок можно такой мост от Чукотки до Аляски соорудить.

