Безопасные связи

Мессенджер Max стал доступен еще в семи странах СНГ: к России и Белоруссии добавились Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан. Запрос пользователей на общение с собеседниками за пределами Союзного государства был сформирован уже давно. Западные интернет-сервисы демонстрируют непредсказуемость, и оставить около 10 млн наших соотечественников в перечисленных государствах без надежного и удобного канала связи с родиной было бы безответственно. Max сохраняет единое гуманитарное и информационное пространство для русскоязычных людей, подтверждая статус национального мессенджера.