Главная / Мнения /

Безопасные связи

Зачем Max идет в страны СНГ
Артем Кирьянов , заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике («Единая Россия»)

Мессенджер Max стал доступен еще в семи странах СНГ: к России и Белоруссии добавились Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан. Запрос пользователей на общение с собеседниками за пределами Союзного государства был сформирован уже давно. Западные интернет-сервисы демонстрируют непредсказуемость, и оставить около 10 млн наших соотечественников в перечисленных государствах без надежного и удобного канала связи с родиной было бы безответственно. Max сохраняет единое гуманитарное и информационное пространство для русскоязычных людей, подтверждая статус национального мессенджера.

В Max для связи с пользователем из другой страны СНГ необходимо предварительно добавить его номер в контакты либо отправить собеседнику ссылку-приглашение. Это барьер на пути спамеров и мошенников, которые превратили мессенджеры в поле своей преступной деятельности.

