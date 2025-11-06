Навстречу испытаниям

Слова президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний вызвали массу эмоций и рассуждений в СМИ. Недоумения по поводу его формулировок тоже было достаточно. Внимательные наблюдатели отметили несколько фактических ошибок в заявлении президента – начиная от приказа военному министерству начать испытания (на самом деле в США это прерогатива министерства энергетики) до утверждений о наличии у США самого большого ядерного арсенала (по оценкам SIPRI, на 2025 г. Россия обладает 4380 ядерными боеголовками, а Штаты – 3708). Позже и некоторые члены администрации Трампа дали дополнительные разъяснения о том, что это за испытания и как они будут проводиться.