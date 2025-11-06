В поисках утраченных ресурсов

По данным отраслевых агентств, в августе 2025 г. добыча Венесуэлы составила около 936 000 барр./сутки, а экспорт – чуть менее 1 млн барр./сутки, что стало максимумом за девять месяцев. В сентябре экспорт вырос до 1,09 млн барр./сутки, но этот уровень все еще далек от прежних. Страна сталкивается с износом инфраструктуры, нехваткой оборудования и капитала, а также с ограничениями на участие иностранных компаний. Даже частные инвестиции вроде недавнего проекта китайского инвестора на $1 млрд с целью выйти на 60 000 барр./сутки к 2026 г. не способны быстро изменить общую картину.