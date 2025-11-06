Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

В поисках утраченных ресурсов

Способны ли США и Венесуэла компенсировать снижение экспорта нефти
Ярослав Кабаков , директор по стратегии ИК «Финам»

На фоне разрастающихся санкций против России Вашингтон вновь обращает внимание на Каракас. Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти – более 300 млрд барр., но этот потенциал уже много лет остается во многом нереализованным. Несмотря на богатые ресурсы, добыча в стране держится на уровне около 1 млн барр./сутки против почти 3 млн барр./сутки в 2014 г. Даже при активизации американских и международных компаний, включая Chevron, возвращение к докризисным объемам потребует значительных инвестиций, времени и политических решений.

По данным отраслевых агентств, в августе 2025 г. добыча Венесуэлы составила около 936 000 барр./сутки, а экспорт – чуть менее 1 млн барр./сутки, что стало максимумом за девять месяцев. В сентябре экспорт вырос до 1,09 млн барр./сутки, но этот уровень все еще далек от прежних. Страна сталкивается с износом инфраструктуры, нехваткой оборудования и капитала, а также с ограничениями на участие иностранных компаний. Даже частные инвестиции вроде недавнего проекта китайского инвестора на $1 млрд с целью выйти на 60 000 барр./сутки к 2026 г. не способны быстро изменить общую картину.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её