«Новая волна»: как Годар чуть не сломал кино

Незачем нагнетать излишнюю интригу – в итоге кино у Годара получится. Криминальная мелодрама «На последнем дыхании» (1960 г.) станет одним из самых влиятельных фильмов в истории, по-настоящему запустит французскую «новую волну», а вместе с ней – и карьеру режиссера и исполнителя главной роли Жан-Поля Бельмондо. Перепашет и Тарковского, и Тарантино. Однако не сказать, что это народный хит, – все-таки «На последнем дыхании» знают и любят по большей части отборные киноманы и люди, причастные к индустрии. Поэтому может показаться, что фильм о съемках годаровского шедевра – кино, мягко говоря, не для всех. Да еще черно-белое – под стать «новой волне». Да еще почти без звезд – одни безвестные французы, а из известных лиц – только Зои Дойч («Академия вампиров») в роли американки Джин Сиберг, сыгравшей у Годара любовный интерес персонажа Бельмондо. Однако на деле «Новая волна» – это смешная и обаятельная комедия, совершенно не требующая от зрителя знания матчасти. Это все не о Годаре конкретно, а о любви к кино.