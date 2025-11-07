«Новая волна»: как Годар чуть не сломал кино

«Новая волна»: как Годар чуть не сломал киноАмериканец Ричард Линклейтер снял комедию о французской кинореволюции 1960-х
Уже все друзья-кинокритики сняли по фильму, а Клод Шаброль – даже два. Им рукоплещут на фестивалях, на вечеринках красивые женщины подходят знакомиться. А Жан-Люк Годар (первая большая роль Гийома Марбека) вынужден на это все смотреть из первых рядов, завистливо смоля сигарету, – нет пытки страшнее для эгоманьяка. Последней каплей стал каннский фурор «400 ударов» – дебютной картины годаровского коллеги и друга Франсуа Трюффо. Прямо там, в Каннах, Годар наконец решился – и забился с продюсером снять свое кино. Правда, ему поставили ряд унизительных условий. Годар должен взять сценарий Трюффо, а худруком постановки, хотя бы для галочки, будет Шаброль. Оба все-таки уже успели сделать имя. И еще бюджет будет очень маленький: «Сколько бы вы ни попросили – этих денег у меня нет». Годар кивает и с энтузиазмом бросается в работу. Первым делом он мелочно меняет в сценарии Трюффо фамилию героя – чтобы сразу показать, кто тут на фильме хозяин.
Незачем нагнетать излишнюю интригу – в итоге кино у Годара получится. Криминальная мелодрама «На последнем дыхании» (1960 г.) станет одним из самых влиятельных фильмов в истории, по-настоящему запустит французскую «новую волну», а вместе с ней – и карьеру режиссера и исполнителя главной роли Жан-Поля Бельмондо. Перепашет и Тарковского, и Тарантино. Однако не сказать, что это народный хит, – все-таки «На последнем дыхании» знают и любят по большей части отборные киноманы и люди, причастные к индустрии. Поэтому может показаться, что фильм о съемках годаровского шедевра – кино, мягко говоря, не для всех. Да еще черно-белое – под стать «новой волне». Да еще почти без звезд – одни безвестные французы, а из известных лиц – только Зои Дойч («Академия вампиров») в роли американки Джин Сиберг, сыгравшей у Годара любовный интерес персонажа Бельмондо. Однако на деле «Новая волна» – это смешная и обаятельная комедия, совершенно не требующая от зрителя знания матчасти. Это все не о Годаре конкретно, а о любви к кино.