Прибытие поезда

Начатое «обходное» сообщение Армении и Азербайджана может говорить как о подготовке правового формата для транзита через Сюник, так и о невозможности маршрута «напрямую». А послабления Баку – эрзац или задел на отдаленное будущее, когда ситуация будет благоприятней для него и Турции и менее благоприятна – для Ирана и Армении. Под вопросом и место России, которая первой инициировала разблокировку транспортного сообщения. Будет ли она ее бенефициаром – не символически, в качестве отправителя поезда с зерном, а реально, в условиях «похолодания» с Арменией, на «маршруте имени Трампа»?