Прибытие поезда

Прибытие поездаЖелезнодорожное сообщение Армении и Азербайджана восстанавливается в обход
В Армению впервые за 35 лет прошел железнодорожный состав с зерном из России транзитом через Азербайджан и Грузию. Ранее, в октябре, прошел первый транзитный груз с конца 1991 г. – казахстанское зерно. Этому способствовало снятие транзитных ограничений азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым – во исполнение декларации о будущем мирном договоре, подписанной в августе в Вашингтоне с премьером Армении Николом Пашиняном при посредничестве президента США Дональда Трампа.
Казалось бы, это и есть та самая долгожданная «разблокировка транспортных коридоров на Южном Кавказе», превращение региона между Азербайджаном, Арменией и Турцией из «логистического тупика» в «перекресток». Это обсуждалось на основе тоже трехсторонних, но не с США, а с Россией, деклараций 2020–2023 гг., которые оформляли реальность после плачевной для Еревана второй карабахской войны.
Если приглядеться, возобновленное сообщение Армении с внешним миром через Азербайджан и Грузию – эрзац предложений Москвы. При посредничестве и России, и США камень преткновения и предлагаемые инструменты его устранения те же. А именно – организация при гарантиях третьей стороны транспортного сообщения «материковой» территории Азербайджана и азербайджанского анклава Нахичевани. Но продвинуться к открытию вновь обретенной Баку и Ереваном общей границы пока не удалось.
Россия предлагала охраняемый своими пограничниками коридор по трассе бывшей советской железной дороги вдоль ирано-армянской границы по реке Аракс, через армянский Сюник. Баку называл его «Зангезурским коридором». Ереван не устраивало название и само понятие коридора. Теперь вместо «токсичных» для дистанцирующегося от Москвы и сближающегося с Европой Еревана российских пограничников там же планируется «маршрут имени Трампа» на 99 лет.
Но есть еще Иран. Ему не нужно ни присутствие бомбивших его в июне США на северо-западной границе с Арменией по Араксу, ни угроза изоляции от северных рынков, включая ЕАЭС и Россию. В августе иранский президент Масуд Пезешкиан был в Ереване. Глава иранского МИДа Аббас Арагчи заявил, что в Сюнике не будет «коридора», а лишь транзитная дорога.
Начатое «обходное» сообщение Армении и Азербайджана может говорить как о подготовке правового формата для транзита через Сюник, так и о невозможности маршрута «напрямую». А послабления Баку – эрзац или задел на отдаленное будущее, когда ситуация будет благоприятней для него и Турции и менее благоприятна – для Ирана и Армении. Под вопросом и место России, которая первой инициировала разблокировку транспортного сообщения. Будет ли она ее бенефициаром – не символически, в качестве отправителя поезда с зерном, а реально, в условиях «похолодания» с Арменией, на «маршруте имени Трампа»?