«Теплое море к югу, к северу – льдистый Тибет»

«Вся Азия проходит сейчас через испытания и невзгоды. Не будем унывать: это неизбежно в эпоху, когда осуществляется великий переход. Во всех народах Азии ощущаются новая жизненная сила и мощный творческий импульс. Массы пробуждаются и предъявляют претензии на свое наследие. Мощные ветры дуют по всей Азии. Не будем их бояться; напротив, будем радоваться им, ибо только с их помощью мы сможем построить новую Азию нашей мечты. Будем верить в эти великие новые силы и в то, что строится на наших глазах».