Главная / Мнения /

«Теплое море к югу, к северу – льдистый Тибет»

Как в Азии формируются новые экономические связи
Алексей Куприянов , руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН, участник Российско-китайской конференции клуба «Валдай» и Восточно-Китайского педагогического университета 16-17 ноября в Шанхае

«Вся Азия проходит сейчас через испытания и невзгоды. Не будем унывать: это неизбежно в эпоху, когда осуществляется великий переход. Во всех народах Азии ощущаются новая жизненная сила и мощный творческий импульс. Массы пробуждаются и предъявляют претензии на свое наследие. Мощные ветры дуют по всей Азии. Не будем их бояться; напротив, будем радоваться им, ибо только с их помощью мы сможем построить новую Азию нашей мечты. Будем верить в эти великие новые силы и в то, что строится на наших глазах».

Эти слова Джавахарлал Неру произнес почти 80 лет назад, в 1947 г., открывая Первую Межазиатскую конференцию в Нью-Дели. Оптимизм Неру и других азиатских лидеров тогда не оправдался: обнаружилось, что одной свободы недостаточно. За время колониального господства некогда великие азиатские империи превратились в сырьевой придаток европейских экономик, а их политические элиты в массе своей выродились настолько, что не смогли возглавить освободительные движения, когда столпы колониального порядка закачались. Вместо стремительного возвращения утраченного некогда места в мировом порядке странам Азии пришлось медленно и упорно, чередуя последовательное движение вперед и короткие рывки, когда подворачивалась возможность, отвоевывать экономические и политические позиции.

