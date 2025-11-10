Зеленые ссоры

10 ноября в бразильском Белеме начнется 30-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР30). Официальная цель этих встреч – координация усилий международного сообщества по реализации Парижского соглашения 2015 г. Но еще никогда форум не был столь далек от этой цели, как сегодня. Еще недавно «климатические цели» воспринималась как некая священная корова, а теперь все слышнее голоса скептиков, а прежнего консенсуса и след простыл.