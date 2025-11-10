Зеленые ссоры

Зеленые ссорыПочему конференция по климату в Белеме обещает быть жаркой, но малорезультативной
10 ноября в бразильском Белеме начнется 30-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР30). Официальная цель этих встреч – координация усилий международного сообщества по реализации Парижского соглашения 2015 г. Но еще никогда форум не был столь далек от этой цели, как сегодня. Еще недавно «климатические цели» воспринималась как некая священная корова, а теперь все слышнее голоса скептиков, а прежнего консенсуса и след простыл.
В разгар подготовки к COP30 Дональд Трамп назвал тезисы об антропогенном характере изменения климата «великим мошенничеством», фактически санкционировав аналогичные высказывания ряда других политиков, которые ранее были вынуждены помалкивать, опасаясь обструкции и «политики отмены». Официальная американская делегация в Белем не поедет, США на форуме будет представлять «зеленая шиза» всех мастей, в частности Greenpeace и Oil Change International, призывающая к немедленному отказу от ископаемого топлива.