Проверяй, чтобы чужие боялись

Проверяй, чтобы чужие боялисьПодключаться к интернету по возвращении из-за границы станет сложнее
Минцифры рассматривает возможность ввести 24-часовой «период охлаждения» для отечественных сим-карт пользователей, прибывающих из-за границы. Во время этого периода у абонента не будут работать мобильный интернет и sms. Впрочем, после прохождения капчи, интернет снова заработает и пользоваться им можно будет как обычно.
В начале августа министр связи Максут Шадаев говорил, что такая мера предусмотрена только для иностранных сим-карт. Со слов нескольких обладателей иностранных симок, вернувшихся из-за границы, эта система уже заработала у операторов «большой четверки». Тихо, без регуляторных решений. Вероятно, это была отработка технических ходов в полевых условиях. А теперь ограничения будут работать уже для всех.
