Проверяй, чтобы чужие боялись

В начале августа министр связи Максут Шадаев говорил, что такая мера предусмотрена только для иностранных сим-карт. Со слов нескольких обладателей иностранных симок, вернувшихся из-за границы, эта система уже заработала у операторов «большой четверки». Тихо, без регуляторных решений. Вероятно, это была отработка технических ходов в полевых условиях. А теперь ограничения будут работать уже для всех.