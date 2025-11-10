Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Проверяй, чтобы чужие боялись

Подключаться к интернету по возвращении из-за границы станет сложнее
Екатерина Кинякина , редактор отдела «Технологии и телекоммуникации»

Минцифры рассматривает возможность ввести 24-часовой «период охлаждения» для отечественных сим-карт пользователей, прибывающих из-за границы. Во время этого периода у абонента не будут работать мобильный интернет и sms. Впрочем, после прохождения капчи, интернет снова заработает и пользоваться им можно будет как обычно.

В начале августа министр связи Максут Шадаев говорил, что такая мера предусмотрена только для иностранных сим-карт. Со слов нескольких обладателей иностранных симок, вернувшихся из-за границы, эта система уже заработала у операторов «большой четверки». Тихо, без регуляторных решений. Вероятно, это была отработка технических ходов в полевых условиях. А теперь ограничения будут работать уже для всех.

Вы видите 40% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте