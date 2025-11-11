Газета
Главная / Мнения /

Когда мир не нужен

Почему вечен арабо-израильский конфликт
Сергей Лебедев , заместитель директора по развитию бизнеса в России OpenWay

Несмотря на дипломатические усилия международного сообщества и формальные подвижки на треке арабо-израильского урегулирования, политологи убеждены, что обе стороны конфликта стремятся продолжить кровавую драму.

У арабо-израильского конфликта два ключевых драйвера, во многом взаимозависимых: политический и психосимволический. Их не устранить ни дипломатическими усилиями, ни экономическим давлением, ни тем более призывами к гуманизму.

