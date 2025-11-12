А в ответ тишина

А в ответ тишинаПочему молчат американцы
Одной из главных тем состоявшейся 11 ноября пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова стало опровержение распространившихся в западных средствах массовой информации домыслов о его роли в якобы состоявшемся ухудшении российско-американских отношений.
Financial Times (FT) ранее написала, что планируемая встреча президентов России и США в Будапеште якобы была отменена после того, как Дональд Трамп вслед за последним телефонным разговором с Владимиром Путиным получил меморандум от Лаврова о российских условиях мирного урегулирования на Украине. Он якобы оказался настолько жестким, что Трамп отменил встречу.
Российский министр указал на то, что этот документ, не имевший характера официального, был отправлен в Вашингтон до, а не после разговора лидеров и не мог на него повлиять. Трамп в разговоре с Путиным ни словом не упомянул этот документ, а разговор с госсекретарем Марко Рубио у Лаврова был уважительным. Публикации типа статьи FT министр назвал вредоносными.
В последнее время не только в этой газете печатались разного рода слухи, что Лавров попал в немилость у президента якобы из-за того, что его позиция была слишком жесткой и привела к решению США заморозить диалог. Кроме того, министр отметил в интервью, что принципиальные позиции России по украинской проблеме и по ряду других вопросов остались прежними. Тем не менее Россия ждала от США инициативы о подготовке встречи в Будапеште, но ее не последовало, сказал Лавров. Нет ответа и на предложение России продлить на год выполнение потолков уходящего в феврале окончательно договора о стратегических наступательных вооружениях, для чего нужно лишь заявление США.
«Меморандум, о котором упоминают журналисты Financial Times, – non paper. Это неофициальный набросок, который был направлен нашим коллегам не после разговора Путина с Трампом, а за несколько дней до этого разговора».
Почему же администрация США молчит, а саммит в Анкоридже фактически не получил развития? Вероятно, главное его достижение – согласие Трампа в той или иной форме обсудить политические условия мира на Украине, на чем настаивает Россия. Это действительно нечто новое – к перемирию по линии фронта фактически была готова и администрация Байдена после провала украинского «контрнаступа» в 2023 г.
Но это все еще неприемлемо как для европейских членов НАТО, так и для мощных сил в США, в том числе в конгрессе. Поэтому и не является сейчас приоритетом для Трампа. Тем более что, как он заявил недавно, он и так предотвратил перерастание украинского конфликта в третью мировую войну.