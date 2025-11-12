А в ответ тишина

В последнее время не только в этой газете печатались разного рода слухи, что Лавров попал в немилость у президента якобы из-за того, что его позиция была слишком жесткой и привела к решению США заморозить диалог. Кроме того, министр отметил в интервью, что принципиальные позиции России по украинской проблеме и по ряду других вопросов остались прежними. Тем не менее Россия ждала от США инициативы о подготовке встречи в Будапеште, но ее не последовало, сказал Лавров. Нет ответа и на предложение России продлить на год выполнение потолков уходящего в феврале окончательно договора о стратегических наступательных вооружениях, для чего нужно лишь заявление США.