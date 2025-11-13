Акциз прямого действия

Акциз прямого действияЧто мешает формированию единого топливного рынка ЕврАзЭС
В конце октября Ассоциация товарных брокеров обратилась к заместителю председателя правительства Александру Новаку с письмом, указав, что обсуждаемая правительством корректировка биржевых торгов на Петербургской бирже, связанная с обеспечением приоритета покупки топлива «конечными потребителями», несет существенные риски топливному рынку страны. Со ссылкой на отсутствие в законодательстве понятия «конечный потребитель» и недостаток финансовых ресурсов у упоминаемых конечных потребителей авторы письма заявляют, что функционирование топливного рынка без трейдеров и брокеров в настоящий момент невозможно.
Как обычно, участники рынка видят в каждом предложении регуляторов лишь риски для собственного бизнеса, не думая о перспективах ни для себя, ни для рынка, ни для органов власти. Между тем предложение, которое прозвучало на одном из совещаний и было внесено в повестку, может привести рынок нефтепродуктов России к новому формату, разрешив давнишний вопрос – объединение рынков дружественных стран на одной торговой площадке, в данном случае – на базе Петербургской биржи (СПбМТСБ).