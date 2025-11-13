Акциз прямого действия

Как обычно, участники рынка видят в каждом предложении регуляторов лишь риски для собственного бизнеса, не думая о перспективах ни для себя, ни для рынка, ни для органов власти. Между тем предложение, которое прозвучало на одном из совещаний и было внесено в повестку, может привести рынок нефтепродуктов России к новому формату, разрешив давнишний вопрос – объединение рынков дружественных стран на одной торговой площадке, в данном случае – на базе Петербургской биржи (СПбМТСБ).