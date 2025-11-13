Интуиция не подводит

Уже больше 30 лет ученые и практики не просто говорят о ключевой роли талантов в бизнесе, а демонстрируют преимущества «талантизма» и «талантоцентричности» на ярких примерах успеха. Но «страх конкуренции и потери личной незаменимости» никуда не девается у многих руководителей. Кроме того, стремительно устаревающие знания и подходы «всё знающих» директоров мешают им корректно видеть вызовы и потенциал ролей в своих структурах. Добавим в этот коктейль ограниченный инструментарий поиска и оценки кандидатов – и неожиданно получим низкий уровень эффективности назначений. В итоге компании задыхаются от иерархии, бюрократии, авторитаризма и низкой вовлеченности персонала. Результат очевиден: упущенные возможности, потеря рыночных позиций, банкротства.