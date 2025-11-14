«Сущность»: чувство в перьях

Однако скорбь не отпускает его и вскоре воплощается в виде Ворона, как бы сошедшего с рисунков, которые герой, одиноко сидя в своем кабинете, лихорадочно набрасывает черным карандашом. Сперва ожившая метафора, будто случайно, бьется птицей в ночное окно. А потом оборачивается антропоморфным пернатым существом, в недублированной версии озвученным ехидным голосом Дэвида Тьюлиса (Ремус Люпин из «Гарри Поттера»). Существо не знакомо с хорошими манерами – сквернословит, осыпает безутешного вдовца злыми насмешками и даже немножечко бьет. Завязка может напомнить знаменитого «Бабадука» (смерть супруга, травма, монстр в доме как персонификация душевного состояния), тем не менее перед нами не ужасы, а, скорее, терапевтическая драма в обертке темного фэнтези.